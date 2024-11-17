Байден разрешил Украине удары по России дальнобойными ракетами ATACMS

Разрешение действует только в Курской области

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для ударов по российской территории, сообщает в воскресенье The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Президент Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные США дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России", - говорится в публикации.

По данным источников газеты, Украина сможет наносить удары этими ракетами только по Курской области. Однако впоследствии, добавили собеседники NYT, Байден может разрешить использовать ATACMS для ударов по "другим местам" на территории РФ.

Французская газета Figaro отмечает, что ранее Париж и Лондон разрешили Киеву применять ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов вглубь России. При этом американских ракет у Киева больше, чем французских и британских, говорится в статье. Решение Байдена издание характеризует как "ожидаемое".

В середине октября представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что запрет Вашингтона на дальнобойные удары американским оружием по российской территории остается в силе.

Байден ранее заявлял, что вопрос снятия ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия прорабатывается. Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал в интервью телеканалу Sky News, что не исключено, что президент США позволит Украине наносить ракетные удары вглубь территории России.

Перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что, как предполагают в Кремле, США уже приняли решение снять ограничения на использование ракет ATACMS для ударов по территории РФ. Песков пообещал соответствующий ответ.

В октябре российский президент Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) заявил, что Минобороны РФ будет предлагать различные варианты ответа в случае разрешения Украине наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь России.

По словам президента, вопрос не в том, разрешат кому-то применять такое оружие или нет. "Украинские войска не могут применять это оружие самостоятельно. Это могут делать только специалисты стран НАТО, потому что нужна для этого космическая разведка, которой у Украины, естественно, нет. Мы это понимаем. Нужны специалисты, которые будут на основе данных этой разведки вводить полетные задания и целый ряд других манипуляций совершать", - сказал Путин.