Набиуллина отметила, что замедления в корпоративном кредитовании не наблюдается

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Замедления в корпоративном кредитовании до настоящего момента не наблюдается, по оценке банков и предприятий, оно может произойти в ближайшие месяцы, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

"В корпоративном кредитовании до настоящего момента никакого замедления не просматривается. Предприятия взяли кредиты на 1,6 трлн руб. в августе, столько же в сентябре, и по предварительным оценкам, сопоставимую сумму в октябре, но ситуация сильно-сильно неоднородная", - сказала Набиуллина.

"В целом ряде отраслей кредитная активность действительно замедляется, и это реакция на жесткую денежно-кредитную политику. Но есть отрасли, а также очень крупные заемщики, которые продолжают предъявлять спрос на большие объемы финансирования для совершения начатых крупных инвестпроектов и для старта новых", - добавила она.

"Мы сейчас находимся в переломной точке, по оценке банков и предприятий, уже в ближайшие месяцы можно ожидать общего замедления роста корпоративного портфеля кредитного, уменьшения его вклада в рост совокупного спроса с некоторым лагом, а здесь очень важны лаги, это приведет к замедлению текущей инфляции, а затем мы увидим перелом показателя годовой инфляции", - сказала глава ЦБ.