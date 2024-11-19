Володин ждет от руководства ЦБ снижения ключевой ставки

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 - 2027 годы выразил надежду, что профессионализм и опыт председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной позволят обеспечить снижение ключевой ставки в 2025 году.

"Эльвира Сахипзадовна, вы представили планы работы. И, знаете, это ситуацию переломило на самом деле, потому что вы прямо обозначили снижение ключевой ставки на будущий год. Мы в это верим и надеемся, что вашего профессионализма, мудрости, опыта вместе с коллегами из правительства будет достаточно для того, чтобы это состоялось", - сказал он, комментируя заявление Набиуллиной о том, что снижение ключевой ставки может начаться в 2025 году, если в экономике не будет новых шоков.

По его словам, также нужно принять меры, чтобы остановить рост инфляции, и в этом законодатели готовы помочь, "плечо подставить и сделать все для того, чтобы она снижалась".

"Обращаемся к правительству и к министрам: нам вместе надо сделать все для того, чтобы остановить рост инфляции. В этом наш долг перед гражданами нашей страны. Президент именно так задачи ставит", - добавил Володин.