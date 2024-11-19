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ЕЭК продлила на 5 лет антидемпинговую пошлину на литые алюминиевые диски из КНР

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила до 18 ноября 2029 года включительно действие антидемпинговой пошлины в отношении литых алюминиевых колесных дисков, происходящих из Китая, сообщил торговый блок ЕЭК.

"Решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого департаментом защиты внутреннего рынка 27 декабря 2023 года в связи с истечением срока действия применяемой меры на основании заявления производителей дисков из стран Евразийского экономического союза", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Антидемпинговая пошлина на литые алюминиевые диски из Китая в размере 33,69% была установлена решением ЕЭК в марте 2019 года. Срок действия меры истекал 27 апреля этого года, но был продлен до 26 декабря 2024 года в связи с началом повторного расследования. Его инициаторами стали российские ООО "Литейно-механический завод "СКАД", ООО "Азов-Тэк" и ООО "Хомен Вилс", а также казахстанское ТОО "Вектор Павлодар".

ЕЭК Китай Андрей Слепнев
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