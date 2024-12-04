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Банк Англии может снизить ставку в 2025 году четыре раза

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Банк Англии может четыре раза понизить ключевую процентную ставку в 2025 году, если прогнозы регулятора для британской экономики сбудутся, сказал Financial Times глава ЦБ Эндрю Бейли.

Регулятор рассматривает несколько сценариев для инфляции и, как следствие, для темпов снижения ставки, при этом сценарий постепенного понижения стоимости заимствований является базовым, заявил он.

Он отметил, что инфляция в Великобритании упала сильнее, чем ожидалось год назад.

Потребительские цены в стране выросли на 2,3% в октябре, тогда как в конце 2022 года инфляция составляла рекордные 11,1%.

С начала 2024 года Банк Англии снизил ставку дважды, каждый раз на 25 базисных пунктов, и теперь она находится на уровне 4,75%.

Декабрьский прогноз Организации экономического сотрудничества и развития предусматривает, что ставка Банка Англии опустится до 3,5% к 2026 году. Экономика Великобритании, как ожидает ОЭСР, вырастет на 1,7% в 2025 году и на 1,3% в 2026 году после подъема всего на 0,9% по итогам 2024 года. Инфляция, как ожидается, может ускориться до 2,7% в следующем году с 2,6% в текущем, а затем замедлится до 2,3% в 2026 году.

Банк Англии ОЭСР Эндрю Бейли Великобритания
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