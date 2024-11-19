Ритейлер Walmart увеличил квартальную выручку лучше прогноза

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Walmart Inc., крупнейшая в США компания розничной торговли, в третьем квартале 2025 финансового года увеличила выручку на 5,5%, что оказалось лучше прогноза экспертов.

В августе-октябре чистая прибыль компании составила $4,58 млрд, или 57 центов в расчете на акцию, по сравнению с $453 млн, или 6 центами на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов повысилась до 58 центов с 51 цента на бумагу.

Выручка Walmart поднялась до $169,59 млрд с $160,8 млрд годом ранее. Сопоставимые продажи в США выросли на 5,3%, мелкооптовой сети Sam's Club - на 7%.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль Walmart на уровне 53 цента на акцию при выручке в $167,7 млрд. Сама компания в августе прогнозировала прибыль в диапазоне 51-52 цента на бумагу и подъем выручки на 3,25-4,25%.

С начала финансового года ритейлер выкупил 46 млн своих акций на общую сумму $3 млрд, говорится в отчетности.

Walmart планирует по итогам всего 2025 финансового года нарастить выручку на 4,8-5,1% (против прогнозировавшихся ранее 3,75-4,75%) и получить скорректированную прибыль в районе $2,42-2,47 на акцию (прежде ожидалось $2,35-2,43).

За последние три месяца капитализация Walmart выросла на 12,8% (до $676 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 5,3%.

Walmart управляет свыше 10,5 тысячи магазинов в 19 странах, а также работает в сфере электронной коммерции. Штат компании составляет около 2,1 млн человек, включая 1,6 млн сотрудников в США.