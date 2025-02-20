Квартальная выручка Walmart выросла лучше прогнозов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Американская Walmart Inc., крупнейшая в стране компания розничной торговли, в четвертом квартале 2025 финансового года увеличила выручку на 4,1%, что оказалось лучше прогноза экспертов.

За 14 недель, которые завершились 31 января, чистая прибыль компании составила $5,254 млрд, или 65 центов в расчете на акцию, по сравнению с $5,494 млрд, или 68 центов на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов повысилась до 66 центов с 60 центов на бумагу.

Выручка поднялась до $180,554 млрд против $173,388 млрд в предыдущий год. Сопоставимые продажи в США выросли на 4,6%, мелкооптовой сети Sam's Club - на 5,3%.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль Walmart на уровне 65 центов на акцию при выручке в $180 млрд.

В 2025 фингоду чистая прибыль Walmart повысилась на 25,3% (до $19,436 млрд), выручка - на 5,1% (до $681 млрд). За год ритейлер выкупил 61,9 млн своих акций на общую сумму $4,5 млрд, говорится в отчетности.

Walmart планирует по итогам 2026 фингода нарастить выручку на 3-4% и получить скорректированную прибыль в районе $2,5-2,6 на акцию (по сравнению с $2,51 в прошлом фингоду). В том числе в первом финквартале ожидается повышение выручки на 3-4%, скорректированная прибыль - 57-58 центов на бумагу (против 60 центов годом ранее).

Эксперты прогнозируют квартальную прибыль компании на уровне 64 центов, годовую - $2,77 на акцию.

Walmart управляет более чем 10,5 тысячами магазинов, а также работает в сфере электронной коммерции в 19 странах. Штат компании составляет около 2,1 млн человек, включая 1,6 млн сотрудников в США.