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В Москве недвижимость "Почты России" выставили на торги за 1,4 млрд рублей

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Москве выставлена на продажу недвижимость АО "Почта России" общей стоимостью 1,4 млрд рублей , сообщили "Интерфаксу" в Российском аукционном доме (РАД).

"По поручению АО "Почта России" РАД выставил на продажу пул коммерческой недвижимости в Москве. Объекты продаются отдельными лотами. Все три лота имеют свои преимущества и привлекательны для широкого круга инвесторов. Общая стартовая цена лотов составляет 1,4 млрд рублей", - сказали в РАД.

Это пятиэтажное здание в районе Восточное Дегунино по адресу Керамический проезд, дом 59, строение 2. Его площадь - 5521,2 кв. м, земельного участка - 7374 кв. м. Начальная цена лота - 658,2 млн рублей.

Второй лот - комплекс из семи нежилых зданий общей площадью 1 796,4 кв. м у железнодорожных путей в Дорогомилове по адресу Киевская улица, дом 5а. Начальная цена лота - 129,7 млн рублей.

Третий лот - стадион "Связист" в Сокольниках на улице Большая Ширяевская, дом 14. Земельный участок площадью 52 424 кв. м, на котором расположены три здания общей площадью 3 148,8 кв. м, находится в аренде сроком на 49 лет (договор подписан в мае 2024 года). Начальная цена лота - 562,5 млн рублей.

Торги по всем лотам намечены на 9 декабря.

Почта России РАД Сокольники Связист Дорогомилово
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