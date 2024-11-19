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Банк России сообщил о жалобах предприятий на усиление роста издержек

Растут в том числе расходы на трансграничные переводы

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Российские компании отмечают рост издержек в ноябре, в том числе увеличение расходов на зарплаты, логистику, аренду, а также рост цен на сырье, материалы и трансграничные переводы, сообщил Банк России после опроса предприятий.

"Издержки предприятий в целом по экономике в ноябре выросли в большей степени, чем в октябре, главным образом у предприятий строительства, оптовой торговли, электроэнергетики и водоснабжения. Среди основных причин увеличения расходов предприятия отметили повышение зарплат сотрудникам, удорожание логистики и аренды, рост закупочных цен на сырье и материалы, а также увеличение комиссии за денежные переводы за рубеж", - отмечает ЦБ.

Рост текущих отпускных цен на продукцию (услуги) в ноябре ускорился как в целом по экономике, так и во всех основных видах экономической деятельности, особенно у предприятий добычи полезных ископаемых, подчеркивает Банк России. Исключение составили предприятия сферы услуг, они сообщили о замедлении роста цен.

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