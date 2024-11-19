В ноябре ценовые ожидания российских предприятий достигли максимума с мая 2022

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В России ценовые ожидания предприятий росли в ноябре третий месяц подряд и достигли нового локального максимума с мая 2022 года, сообщил Банк России после опроса компаний.

ЦБ отмечает, что ценовые ожидания находятся существенно выше значений 2017-2019 годов, когда инфляция была вблизи цели.

Предприятия связывают повышение цен на свою продукцию в краткосрочной перспективе в том числе с предстоящими с января 2025 года повышением налоговой нагрузки, увеличением минимального размера оплаты труда и удорожанием жилищно-коммунальных услуг.

Ценовые ожидания снизились только у предприятий добычи, розничной торговли и электроэнергетики.

ЦБ провел этот опрос с 1 по 13 ноября среди 13,9 тысячи нефинансовых компаний (среднее число респондентов за 2023 год - 14,8 тысячи).

Компании в ноябре отмечали повышение текущего спроса на продукцию и услуги. В основном эта оценка повысилась у предприятий добычи полезных ископаемых, электроэнергетики и водоснабжения. Вместе с тем, компании в сфере торговли автотранспортными средствами в ноябре отметили существенное снижение спроса после его всплеска в предыдущем месяце, связанного в том числе с повышением утилизационного сбора. В строительстве спрос продолжает снижаться из-за прекращения действия безадресной льготной ипотеки, изменения параметров других льготных программ и ужесточения условий по рыночной ипотеке, отмечает ЦБ.

"Позитивные ожидания в отношении спроса выросли по сравнению с октябрем", - подчеркивает Банк России. Наиболее высокие ожидания сохранялись в сельском хозяйстве и обрабатывающих производствах, самые низкие - в строительстве, отмечает ЦБ.

Оценки предприятиями выпуска в ноябре не изменилась. Рост отмечался во всех видах деятельности промышленного производства, а также в сельском хозяйстве. При этом заметно снизились оценки в торговле автотранспортом (компании отмечали ухудшение динамики продаж на фоне охлаждения спроса после пиковых продаж накануне повышения утилизационного сбора).

"Ожидания компаний по производству в большинстве отраслей стали несколько более сдержанными, чем месяцем ранее", - говорится в комментарии ЦБ. Ограничивающее влияние на расширение деловой активности, по мнению компаний, оказывают проблемы нехватки персонала, а также сложности с расчетами по зарубежным поставкам сырья и комплектующих. При этом наибольший позитив сохранился в ожиданиях предприятий сельского хозяйства и обрабатывающих производств (особенно среди производителей продукции инвестиционного назначения).