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Экспорт Японии в октябре вырос сильнее прогноза - на 3,1%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Экспорт Японии в октябре увеличился на 3,1% относительно того же месяца прошлого года - до 9,427 трлн иен ($60,7 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 2,2%, сообщает Trading Economics. В сентябре экспорт снизился на 1,7%.

Поставки за рубеж транспортного оборудования сократились на 4,4%, в том числе автомобилей - на 2,1%, промышленных товаров - на 2,8%, продукции из черных металлов - на 12,2%. Экспорт производственного оборудования вырос на 2,2%, химической продукции - на 6,3%.

Экспорт в Китай повысился на 1,5%, в Россию - на 52,8%, в Индию - на 18,9%, в страны АСЕАН - на 7,5%. Между тем поставки в США уменьшились на 6,2%, в Германию - на 9%, в государства Европейского союза - на 11,3%.

Импорт в прошлом месяце увеличился на 0,4% - до 9,889 трлн иен. Показатель вырос седьмой месяц подряд.

Подъем стал неожиданностью для экспертов, которые предполагали сокращение на 0,3%.

В сентябре, согласно пересмотренным данным, импорт вырос на 1,8%, а не на 2,1%, как было объявлено ранее.

Импорт химической продукции повысился на 5,6%, медицинской - на 5,2%, компьютеров - на 46%. При этом закупки минерального топлива упали на 11,5%, в том числе СПГ - на 2,9%.

Поставки в Японию из Китая выросли на 5,6%, из Южной Кореи - на 8,5%, из Индии - на 56,2%, из ЕС - на 3,9%. Импорт из США уменьшился на 0,7%, из Германии - на 0,6%, из РФ - на 5%.

Внешнеторговый дефицит Японии в октябре составил 461,25 млрд иен по сравнению с 702,86 млрд иен в том же месяце годом ранее.

Отрицательное сальдо фиксируется по итогам четвертого месяца подряд. В сентябре дефицит составлял 294,1 млрд иен.

Япония
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