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Левитин призвал бизнес строить за свой счет аэродромы у создаваемых объектов инфраструктуры

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Предприятия, реализующие крупные инфраструктурные проекты, могли бы за свой счет финансировать и строительство сопутствующих транспортных сооружений, не используя бюджетные средства, считает советник - спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин.

"У нас есть предприятия – для примера возьмем "Эльгауголь" – они за свой счет построили аэродром. То же самое сделал "НОВАТЭК" в Сабетте. Мне кажется, перекладывать все на Минтранс в таких крупных инфраструктурных проектах – это неправильно. Потому что эти предприятия, когда они закладываются, сразу получают налоговые льготы для крупного инфраструктурного проекта. Туда не входят ни дороги к этим предприятиям, ни аэродромы. Получается, они в налоговой массе эту льготу имеют, но Минтранс просят: "Вот вы нам постройте", - сказал Левитин, выступая на форуме "Транспортная неделя 2024".

Этот вопрос "надо поднимать в правительстве", заявил он, обращаясь к главе Бурятии Алексею Цыденову, возглавляющему комиссию Госсовета "Эффективная транспортная система".

"Если строится крупный инфраструктурный проект, надо закладывать туда и транспортную инфраструктуру. В противном случае мы только на таких двух аэродромах – Сабетта и Эльга – туда бы ушли все деньги из федерального бюджета, которые распределены. Так что все эти вещи надо также учитывать и здесь правительство должно вас поддержать", - отметил чиновник.

До этого выступил глава Якутии Айсен Николаев, он призвал ускорить реконструкцию аэродрома "Полярный" в городе Удачный, рядом с которым находится одноименный подземный рудник компании "АЛРОСА".

"Аэропорт "Полярный" для нас – стратегический аэропорт, это центр алмазной добычи – город Удачный. И сейчас, когда первая очередь завершается, потом делать перерыв на 3 года и потом вторую очередь делать – где у нас часть перрона, рулежной дорожки, очистные сооружения – я считаю, абсолютно нелогично (...) Нам с коллегами больших трудов составило туда завлечь подрядчика: в 2025-2026 году работы он завершит, и надо, чтобы работы шли дальше. Он уйдет и потом, в 2029 году, кого мы туда притащим?" - посетовал Николаев.

Также, по его словам, есть вопросы по аэродромам Тикси, Ленск и Усть-Куйга, финансирование которых предполагается из средств созданного Росавиацией фонда капитального ремонта. В частности, в Усть-Куйге требуется удлинение полосы, поскольку "Росатом" строит там атомную станцию. По Тикси, по мнению Николаева, "надо ускоряться" с учетом планов освоения Северного морского пути.

Минтранс Игорь Левитин
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