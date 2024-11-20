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В NF Group представили структуру спроса россиян на зарубежную недвижимость

Их стало больше интересовать жилье для себя, сделок ради инвестиции стало меньше

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Спрос российских инвесторов в зарубежную недвижимость сместился в направлении жилья для собственного проживания, рассказала журналистам директор департамента зарубежной недвижимости консалтинговой компании NF Group Анна Ларина.

"В структуре спроса доля инвестиций в недвижимость для собственного проживания выросла за год с 9 до 17%", - сказала эксперт.

Доля покупок для получения ВНЖ и гражданства почти не изменилась и составила 71%, доля сделок с инвестиционными целями упала с 19 до 12%.

Ларина уточнила, что интерес к зарубежной недвижимости со стороны россиян несколько снизился, но рост размера сделок дает сопоставимый объем инвестиций.

Изменился и список популярных для инвестиций стран. Если в 2023 году это были Турция, ОАЭ и Кипр, то в 2024 году тройку лидеров возглавляет ОАЭ, Венгрия и Франция.

"Общий запрос - купить там, где инвестиции будут защищены от возможных проблем", - подчеркнула эксперт.

ОАЭ Венгрия Франция Турция Кипр NF Group Анна Ларина
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