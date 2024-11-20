В NF Group ждут спада инвестиций в коммерческую недвижимость в 2025 году почти вдвое

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Объем инвестиций в коммерческую недвижимость в России может снизиться почти вдвое в 2025 году, рассказал партнер NF Group Станислав Бибик.

"Ожидаемый объем инвестиций в 2025 году составит 500-700 млрд рублей", - прогнозирует эксперт.

По данным компании, в 2024 году рынок ждет рекордный объем инвестиций на уровне 1,1 трлн рублей. Таким образом, прогнозируется двукратное снижение год к году.

По прогнозу, в 2025 году ожидаемая доля иностранного капитала в общем объеме инвестиций составит около 1%, а доля инвестиций в активы уходящих компаний и фондов будет менее 10%.

Также рынок ждёт рост темпов инвестирования в офисы, склады и площадки под девелопмент, снижение объемов сделок с торговой недвижимостью. Кроме того, продолжится рост значимости коллективных инвестиций на рынке коммерческой недвижимости.