Минэнерго отметило рост отгрузок бензина в сравнении с прошлым годом на 3%, дизтоплива – на 7%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок полностью обеспечен предложением, а сформированных запасов достаточно для его дальнейшего насыщения. Об этом заявили журналистам в Минэнерго, комментируя недельные данные Росстата.

"Отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок в сравнении с предыдущим годом выросли почти на 7%, а автомобильного бензина – на 3%. Также стабилизирующее влияние на внутренний рынок оказывают правительственные меры поддержки. Так, повышение нормативов продаж на бирже бензина и ДТ позволяют повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах", - прокомментировало Минэнерго.

"Сейчас цены на дизельное топливо меняются под влиянием сезонного фактора и необходимостью перехода на межсезонные и зимние его сорта. По итогам года изменения розничных цен на моторное топливо будут находиться в пределах накопленной инфляции", - уверены в Минэнерго.

По данным Росстата, потребительские цены на бензин в России с 12 по 18 ноября выросли на 0,3% после повышения на 0,11% с 6 по 11 ноября ("укороченная" неделя из-за праздника) и на 0,18% с 29 октября по 5 ноября (за 8 дней из-за праздника). По отношению к началу года цены на бензин к 18 ноября поднялись на 9,0% (общая инфляция за этот период составила 7,41%).

Рост потребительских цен на дизельное топливо в РФ с 12 по 18 ноября также ускорился, до 0,53% после увеличения на 0,36% с 6 по 11 ноября и на 0,48% с 29 октября по 5 ноября. Средняя цена ДТ в стране на 18 ноября составила 68,41 руб. за литр (на 11 ноября - 68,04 руб.).