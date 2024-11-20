Рост цен на бензин в РФ с 12 по 18 ноября ускорился до 0,3% после 0,11% неделей ранее

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 12 по 18 ноября выросли на 0,30% после повышения на 0,11% с 6 по 11 ноября ("укороченная" неделя из-за праздника) и на 0,18% с 29 октября по 5 ноября (за 8 дней из-за праздника), сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены на бензин к 18 ноября поднялись на 9,0% (общая инфляция за этот период составила 7,41%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 18 ноября составляла 59,44 руб. (на 11 ноября - 59,26 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 54,10 руб. (53,93 руб.), АИ-95 – 59,31 руб. (59,14 руб.), АИ-98 – 80,95 руб. (80,70 руб.).

Рост потребительских цен на дизельное топливо в РФ с 12 по 18 ноября также ускорился, до 0,53% после увеличения на 0,36% с 6 по 11 ноября и на 0,48% с 29 октября по 5 ноября. Средняя цена ДТ в стране на 18 ноября составила 68,41 руб. за литр (на 11 ноября - 68,04 руб.).

Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2023 году выросли на 7,23%, что оказалось чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).