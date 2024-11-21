Deere снизил квартальную выручку и чистую прибыль лучше ожиданий

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель сельскохозяйственного оборудования Deere & Co. в четвертом квартале 2024 финансового года сократил чистую прибыль на 47%, выручку - на 28%, однако показатели превзошли ожидания аналитиков.

В квартале, который завершился 27 октября, чистая прибыль компании составила $1,25 млрд, или $4,55 в расчете на акцию, по сравнению с $2,37 млрд, или $8,26 на акцию, за сопоставимый период предыдущего года.

Выручка сократилась до $11,14 млрд с $15,41 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль на уровне $3,87 на акцию при выручке в $9,2 млрд.

Продажи подразделения крупной сельскохозяйственной техники Deere в минувшем финквартале сократились на 38%, составив $4,31 млрд, малогабаритного оборудования - на 25%, до $2,31 млрд. Подразделение, занимающееся лесозаготовительной и строительной техникой, снизило выручку на 29% - до $2,66 млрд.

Deere ожидает, что чистая прибыль по итогам текущего финансового года составит $5-5,5 млрд. Рынок прогнозировал $5,8 млрд.