S7 предложила дополнительное регулирование аэропортовых тарифов

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 выступает за введение госрегулирования так называемых нерегулируемых тарифов аэропортов, непосредственно связанных с обслуживанием рейсов, заявил глава директората по стратегии группы S7 Игорь Веретенников на форуме "Транспортная неделя 2024".

"Предлагаем, как это обсуждалось неоднократно, в том числе на площадке АЭВТ, основные услуги, которые связаны непосредственно с обслуживанием рейсов, все-таки подвергнуть регулированию, как то: прием-выпуск, буксировка (воздушного судна - ИФ), доставка пассажиров, уборка", - сказал он.

По его словам, сейчас нерегулируемые услуги аэропортов занимают от 40 до 60% в себестоимости обслуживания рейса.

"Очень много таких случаев, когда подъезд (аэропортовой - ИФ) техники на 10 минут стоит до 100 тысяч рублей, и в стоимости пассажирского тарифа это примерно 1 тысяча рублей - это очень много", - посетовал Веретенников.

"Все авиакомпании подтвердят, что мы, конечно, всегда за то, чтобы аэропорты развивали свои технологии, свою технику - и быстро обслуживали, и качественно. Мы за это готовы платить, но нам нужна прозрачность услуг", - добавил он.

Сейчас Федеральная антимонопольная служба регулирует несколько базовых аэропортовых тарифов: на взлет-посадку, услуги авиабезопасности, предоставление терминала пассажирам и их обслуживание, заправку и хранение авиатоплива. Для некоторых аэропортов сделано исключение: например, в московских "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" в 2015 году эти сборы были дерегулированы. В 2019 году ФАС дерегулировала тарифы на услуги петербургского "Пулково", предоставляемые авиакомпаниям на международных рейсах, а также на линии Петербург - Москва.