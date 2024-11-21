Комитет Думы одобрил повышение до 40% налога на прибыль "Транснефти" на 6 лет

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету на заседании в четверг проголосовал за принятие во втором чтении поправки об увеличении ставки налога на прибыль для субъектов естественной монополии, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов (то есть "Транснефти"), до 40% в налоговых периодах 2025-2030 годов.

В настоящее время налог на прибыль "Транснефти" рассчитывается по общеустановленной ставке 20%. С 1 января 2025 года она должна вырасти до 25%, как и для всех российских организаций.

Данная инициатива министерства финансов стала "шоком" для участников рынка, заявляла Ассоциация инвесторов "АВО", которая представляет интересы частных инвесторов.

РФ владеет 100% обыкновенных акций "Транснефти", на рынке торгуются привилегированные акции монополии.

"АВО" полагает, что если государство считает нужным увеличить поступления в бюджет от "Транснефти", которая сейчас распределяет между акционерами половину прибыли, то как основной владелец компании может сделать это через дивиденды. Принимая во внимание анонсированный "Транснефтью" переход на выплаты дважды в год, частные инвесторы ожидали, что прибыль между акционерами будет распределяться именно путем дивидендов", - говорится в заявлении "АВО", опубликованном в телеграм-канале ассоциации.

"Повышение налога на прибыль до 40% (вместо стандартной для других компаний ставки в 25%) расценивается инвесторами как механизм, с помощью которого контролирующий акционер будет изымать прибыль из компании в обход миноритарных акционеров", - подчеркивает "АВО".

Аналитики считают, что рост налоговой нагрузки негативно скажется на инвестиционной привлекательности привилегированных акций "Транснефти". После того, как стало известно об инициативе повысить налоги "Транснефти", акции компании стали стремительно терять в цене.