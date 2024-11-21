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Комитет ГД одобрил обнуление НДПИ для "сложного" газа на Ямале, направляемого на СПГ-завод

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету на заседании в четверг одобрил поправки в Налоговый кодекс, предлагаемые Минфином, по обнулению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче трудноизвлекаемого газа на Ямале, используемого для производства сжиженного природного газа (СПГ), а также поправки, отменяющие с 2025 года налоговый вычет по НДПИ при добыче газоконденсата, направляемого на переработку с выделением ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов).

Нулевую ставку по НДПИ при добыче трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) газа и газового конденсата предлагается установить, если речь идет о залежах ачимовских и юрских продуктивных отложений полуострова Ямал. Но при этом газ должен направляться на сжижение. Обнулить налог предлагается с 2028 года до достижения накопленного объема в 130 млрд кубометров и 15 млн т конденсата в совокупности по всем участкам недр, но не позднее 31 декабря 2037 года.

В настоящее время на Ямале работает один завод по сжижению природного газа - "Ямал СПГ" (основной владелец - "НОВАТЭК"), компания уже добывает газ из юрских отложений Южно-Тамбейского месторождения, являющегося ресурсной базой проекта.

Налоговый вычет по НДПИ для конденсата, используемого для выработки ШФЛУ, был введен по предложению "СИБУРа", который использует конденсат, приобретаемый у газовых компаний, в частности, "НОВАТЭКа", в качестве сырья.

Минфин предлагает отменить этот вычет сроком на пять лет.

Госдума
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