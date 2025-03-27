"НОВАТЭК" в 2024 году увеличил добычу газа из юры Южно-Тамбейского м/р в 2 раза

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" в 2024 году добыл из юрских залежей Южно-Тамбейского месторождения (недропользователь - "Ямал СПГ") более 2 млрд кубометров газа против 1 млрд кубометров годом ранее, сообщил зампред правления, директор по геологии "НОВАТЭКа" Владимир Кудрин на Международном арктическом форуме.

По его словам, на 2025 год цели еще более амбициозные.

По его словам, для вовлечения в добычу юрских залежей, которые расположены на глубине 3500 м, требуется в 5-10 раз больше скважин, чем для сеноманского газа, который был основой развития газовой промышленности России. При этом себестоимость извлечения единицы продукции из юрских залежей по сравнению с сеноманом в 10 раз выше.

"Несмотря на это "НОВАТЭК" с 2021-2022 годов начал геологоразведку, и в 2023 году получил промышленную добычу 1 млрд куб. м с юрских залежей, в 2024 году - 2 с лишним млрд куб. м, на 2025 год - цели более амбициозные", - сказал Кудрин, добавив, что добыча из юрских залежей Южно-Тамбейского месторождения стала первой промышленной разработкой юрских залежей на Ямале и рекордной в Росссии по продуктивности.

Он выразил благодарность правительству за предоставление налоговых льгот по освоению юрских залежей для "Ямал СПГ". "В оборот будет вовлечено больше юрских залежей", - сказал Кудрин.

В беседе с журналистами он не сказал, станет ли рентабельным освоение этих залежей после обнуления НДПИ с 2028 года, заметив, что, конечно, "это будет эффективнее".

Кудрин сказал, что благодаря ГРР "НОВАТЭК" увеличил ресурсы юрских отложений Южно-Тамбейского месторождений - они приближаются к 1 трлн кубометров, которые были начальными геологическими запасами (за счет сеноманского газа - ИФ).

Таким образом, заметил Кудрин, запасов газа для обеспечения СПГ-завода достаточно. "Первоначальный бизнес-план был составлен на меловой части (сеноман - ИФ), и мы увеличили кратно эту ресурсную базу - она почти в 2 раза увеличена за счет юрских запасов", - подчеркнул он.

В 2024 году "Ямал СПГ" ((участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF) добыл 32,8 млрд кубометров газа. Южно-Тамбейское месторождение является ресурсной базой для завода по сжижению природного газа (СПГ), производящего порядка 20 млн т в год.