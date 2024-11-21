Рубль в четверг упал в паре с юанем, несмотря на активный рост нефти

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль упал, несмотря на активно дорожающую нефть. Курс юаня в 19:00 составил 13,95 руб., что на 13 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 ноября на 46,06 копейки, до 100,6798 руб., и увеличил курс евро на 26,72 копейки, до 106,0762 руб.

"Рубль с открытия активно дешевел к юаню, который впервые с октября 2023 г. превышал 13,9 руб. Затем российская валюта заметно скорректировала дневные потери, они пока являются довольно умеренными. Налоговый фактор пока лишь сдерживает рубль от более быстрого ослабления. С приближением к пику фискальных платежей, который будет на следующей неделе, увеличивается предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. Обычно это вызывает более или менее заметное укрепление рубля. Отсутствие такого эффекта зачастую свидетельствует о недостаточности поступления валюты на рынок от других источников и/или о повышенном спросе на нее, что приводит к ускорению снижения курса рубля сразу после окончания налогового периода", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Минфин США ввел санкции против 11 высокопоставленных сотрудников Банка России, в том числе против двух первых зампредов Дмитрия Тулина и Владимира Чистюхина, зампреда Ольги Поляковой, следует из сообщения OFAC.

Под санкции также попало несколько директоров департаментов ЦБ: Алла Бакина, Елизавета Данилова, Гульнара Хайдаршина, Михаил Ковригин, Екатерина Лозгачева, Александр Морозов, Кирилл Пронин и Богдан Шабля.

OFAC в сентябре 2022 года ввел санкции в отношении председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной и ее первого заместителя Ольги Скоробогатовой.

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.

Доходы: в 2025 г. - 40 трлн 296,1 млрд руб. (18,8% ВВП), в 2026 г. - 41 трлн 840,9 млрд руб. (18,1% ВВП) и в 2027 г. - 43 трлн 154,2 млрд руб. (17,4% ВВП).

Прогнозируемый объем нефтегазовых доходов в 2025 г. - 10 трлн 936,4 млрд руб. (5,1% ВВП), в 2026 г. - 10 трлн 564,3 млрд руб. (4,6% ВВП), в 2027 г. - 9 трлн 766,1 млрд руб. (3,9% ВВП); ненефтегазовых доходов в 2025 г. - 29 трлн 359,7 млрд руб. (13,7% ВВП), в 2026 г. - 31 трлн 276,6 млрд руб. (13,6% ВВП), в 2027 г. - 33 трлн 388,1 млрд руб. (13,4% ВВП).

Расходы: в 2025 г. - 41 трлн 469,5 млрд руб. (19,3% ВВП), в 2026 г. - 44 трлн 22,2 млрд руб. (19,1% ВВП), в 2027 г. - 45 трлн 915,6 млрд руб. (18,5% ВВП).

Дефицит федерального бюджета: в 2025 г. - 1 трлн 173,4 млрд руб., в 2026 г. - 2 трлн 181,2 млрд руб., в 2027 г. - 2 трлн 761,4 млрд руб.

Уровень инфляции: в 2025 г. - 4,5%, в 2026 и 2027 годах - 4%.

Инфляция в РФ с 12 по 18 ноября составила 0,37% после 0,30% с 6 по 11 ноября (из-за праздника расчет за 6 дней), сообщил в среду вечером Росстат. С начала месяца рост цен к 18 ноября составил 0,79%, с начала года - 7,41%.

До верхней границы обновленного в конце октября прогноза ЦБ на 2024 год в 8,0-8,5% осталось менее 1,1 процентного пункта, что подразумевает средний недельный рост цен в оставшиеся шесть недель менее чем на 0,2%, что значительно ниже текущей недельной динамики.

При текущих темпах инфляции нет сомнений в повышении ключевой ставки ЦБ РФ до 23% на декабрьском заседании, полагают экономисты Альфа-банка Наталия Орлова и Валерия Кобяк.

"Инфляция составила 0,37% н/н за 12-18 ноября, по состоянию на 18 ноября цены выросли на 0,79% с начала ноября, - подчеркивается в обзоре банка. - Ключевым фактором ускорения недельной инфляции - в предыдущую неделю цены выросли на 0,3% н/н - стал ускорившийся рост цен на продовольственные товары. При такой динамике цен по итогам ноября инфляция составит 1,2-1,5% м/м, и по всей видимости, по итогам года показатель инфляции превысит уровень 9,0%. В таких условиях повышение ключевой ставки до 23% в декабре уже не подлежит сомнению, и существенно растет вероятность, что ЦБ РФ может пойти и на более жесткий шаг".

Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 23% в декабре продолжает расти, считает аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

"Рост цен за прошедшую неделю снова ускорился, составив 0,37% против 0,3% и 0,19% за предыдущие 2 недели, - пишет эксперт в комментарии. - Годовой уровень инфляции возрос до 8,7% против 8,5% на конец октября. Появилась реальная угроза выхода инфляции за рамки октябрьского прогноза ЦБ (8-8,5% по итогам 2024 г.), что подталкивает регулятора снова агрессивно повышать ключевую ставку в декабре. На этот раз до 23%. Ключевая причина усиления инфляции - подорожание продуктов питания, где соединились 2 процесса: сезонный рост цен на овощи и фрукты и устойчивый рост цен на базовые продукты на фоне сильного спроса и неудачного сельхозсезона".

Повышение ключевой ставки, по мнению Попова, вряд ли способно эффективно бороться с этими факторами. ЦБ уже отреагировал на главные инфляционные драйверы второй половины года (растущие бюджетные траты, повышение тарифов и т.д.), но будет вынужден действовать в связи с отклонением инфляции вверх от прогноза.

"Помимо инфляции важными маркерами для решения по ставке в декабре будут темпы корпоративного кредитования и инфляционные ожидания населения, - считает эксперт банка. - Последние в ноябре намекнули на стабилизацию, но ценовые ожидания предприятий выросли заметно. Вероятность повышения ставки ЦБ РФ до 23% в декабре продолжает расти".

Цены на нефть остаются в уверенном плюсе вечером в четверг на фоне эскалации конфликта на Украине.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени повысились на 1,65%, до $74,01 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 1,83%, до $70,01 за баррель.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Брянскую область баллистическими ракетами малой дальности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это новой эскалацией конфликта.

Трейдеры также ожидают встречи ОПЕК+ 1 декабря, на которой ее страны могут отложить повышение добычи нефти.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 ноября поднялась на 4 базисных пункта - до 20,69% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась в четверг на 6 базисных пунктов - до 20,31% годовых, версия на три месяца увеличилась на 4 базисных пункта, до 19,46% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в четверг составила 18,41% годовых.