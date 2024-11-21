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Минфин США ввел санкции против 11 руководителей ЦБ РФ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Минфин США ввел санкции против 11 высокопоставленных сотрудников Банка России, в том числе против двух первых зампредов Дмитрия Тулина и Владимира Чистюхина, зампреда Ольги Поляковой, следует из сообщения OFAC.

Под санкции также подпали несколько директоров департаментов ЦБ: Алла Бакина, Елизавета Данилова, Гульнара Хайдаршина, Михаил Ковригин, Екатерина Лозгачева, Александр Морозов, Кирилл Пронин и Богдан Шабля.

OFAC в сентябре 2022 года ввел санкции в отношении председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной и ее первого заместителя Ольги Скоробогатовой.

OFAC ЦБ РФ Банк России США
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