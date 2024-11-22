Правительство Японии одобрило экономические стимулы на сумму $141,7 млрд

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Японии одобрило пакет экономических стимулов на сумму 21,9 трлн иен ($141,7 млрд), включающий меры поддержки населения и бизнеса, пишет The Wall Street Journal.

Программа нацелена на смягчение эффекта роста потребительских цен для жителей Японии, а также стимулирование бизнес-инноваций и инвестиций. По оценкам правительства, совокупный объем стимулов с учетом инвестиций бизнеса, которые будут сделаны благодаря новой программе, может достигнуть 39 трлн иен.

Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба ранее заявлял, что его правительство сфокусируется на том, чтобы полностью положить конец периоду дефляции в экономике и создать двигатели роста за счет повышения зарплат и инвестиций.

Одобренный властями пакет стимулов предусматривает выплаты в размере 30 тысяч иен ($194) домохозяйствам с низким доходом и дополнительные выплаты семьям с детьми в 20 тысяч иен на ребенка.

Власти также планируют возобновить предоставление гражданам субсидий на оплату газа и электричества в период с января по март 2025 года.

Стремясь укрепить цепочки поставок полупроводниковых компонентов и содействовать инновациям в сфере искусственного интеллекта, правительство Японии также обещает субсидии и другую финансовую помощь работающему в этих сферах бизнесу. На эти цели будет выделено 10 трлн иен в период до 2030 финансового года.

Власти страны также намерены обсудить возможность повышения потолка необлагаемого налогом дохода, который в настоящее время установлен на уровне 1,03 млн иен. Подъем потолка мог бы стать стимулом для людей, занятых неполный день, работать больше, что, вероятно, позволило бы Японии смягчить проблему хронического дефицита рабочей силы и поддержать потребительские расходы, пишет WSJ. Такой шаг, однако, сократит налоговые доходы японского бюджета.