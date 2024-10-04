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Новый премьер-министр Японии инициировал программу поддержки экономики

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба поручил кабинету министров подготовить комплексную программу поддержки экономики с целью окончательной победы над дефляцией, пишет MarketWatch.

По словам премьер-министра, новый пакет стимулов будет нацелен на смягчение последствий роста стоимости жизни, поддержку темпов роста экономики, а также на усиление мер защиты от природных катастроф и устранения их последствий.

"Нам нужно активно работать в ближайшие три года с тем, чтобы окончательно побороть дефляцию" и устранить риски возврата к ней, сказал Исиба.

Его считают сторонником более жесткой денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отмечает MarketWatch. Однако аналитики полагают, что он воздержится от "ястребиных" заявлений до всеобщих выборов, которые состоятся 27 октября.

Япония Сигэру Исиба
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