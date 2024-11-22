"Шереметьево" вернуло через инвестсбор с авиакомпаний пока лишь 85% вложений в аэродром

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ) компенсировало через инвестнадбавку к тарифу за взлет-посадку пока только 85% средств, вложенных в аэродромную инфраструктуру в рамках концессионного соглашения с РФ.

"У нас вложения (в рамках концессии - ИФ) составили порядка 24,8 млрд рублей. При этом за счет инвестсоставляющей (успели вернуть - ИФ) пока только около 21 млрд рублей", - сказал замгендиректора по финансам и коммерческой деятельности МАШ Александр Олейник на форуме "Транспорт России 2024".

На эти средства, по его словам, "Шереметьево" успело провести, в том числе реконструкцию первой и второй взлетно-посадочных полос (ВПП-1 и ВПП-2), мачты освещения, построить три перрона и две рулежные дорожки. В условиях падения авиаперевозок в 2020-м, а затем в 2022 году (из-за пандемии коронавируса и введения антироссийских санкций) все инвестиции МАШ в инфраструктуру, в том числе в рамках концессии, были приостановлены, напомнил Олейник.

Соглашение о передаче МАШ в концессию аэродрома (собственником которого является государство) было подписано между компанией и Росавиацией в конце 2018 года. МАШ взял обязательство построить и реконструировать ряд объектов, включая ВПП-1, перроны, ангарный комплекс, с объемом инвестиций около 61 млрд руб. Соглашение рассчитано на 49 лет. Концессионная плата составляет символическую 1 тыс. руб. в год.

Источником финансирования работ является инвестнадбавка к сбору за взлет-посадку в "Шереметьево": его платят авиакомпании за каждую тонну взлетной массы самолета. Ее размер не разглашался, при этом на церемонии подписания соглашения руководство МАШ заявляло, что билеты авиакомпаний из-за допсбора подорожают на 100 руб., финмодель предполагает увеличение этой суммы максимум до 200 руб. Для снижения нагрузки на авиакомпании и пассажиров на первых этапах строительства будут использоваться заемные средства, также отмечали в МАШ. Срок окупаемости инвестиций оценивался руководством в порядка 20 лет.

Сообщалось, что в условиях падения рынка из-за COVID-19 "Шереметьево" вынужденно заморозило все инвестпроекты, кроме реконструкции ВПП-1. О приостановке инвестиций МАШ объявлял и в марте 2022 года, также в рамках антикризисных мер аэропорт поставил на паузу работу ВПП-3 и находящегося в южной части аэродрома терминала D. В данный момент в аэропорту функционируют ВПП-1 и ВПП-2, северные терминалы B и C, с июня этого года – D. Закрытыми остаются южные терминалы F и E, не работает ВПП-3.

До санкций аэропорты Московского авиаузла (МАУ) работали на пределе пропускной способности, сейчас – в условиях избытка мощностей, сказано в презентации Олейника. Падение пассажиропотока МАУ за этот период оценивается в 30% – со 102 млн до 71 млн человек, при этом доля перевозок по международным линиям сократилась с 49% до 33%. Перевозки только через "Шереметьево" упали относительно 2019 года на 13,4%, но примерно на столько же выросла производительность труда в компании. Уровень рентабельности МАШ снизился некритично – на 3,1%.

По данным Росавиации, за 9 месяцев 2024 года "Шереметьево" перевезло 33,3 млн человек (24 млн - внутри РФ, 9,3 млн - за рубеж), это на 22,5% больше, чем год назад. Доля аэропорта в общем объеме МАУ составила 58%, увеличившись на 7,4 процентных пункта. Почти 90% трафика "Шереметьево" обеспечивает группа "Аэрофлот", которая объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию".