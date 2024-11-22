Кабмин по согласованию с ЦБ сможет устанавливать лимит беспроцентной рассрочки при покупке товаров

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ по согласованию с ЦБ сможет устанавливать лимит на приобретение товаров в рассрочку без занесения информации в кредитную историю. Об этом сообщил журналистам руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

В августе группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о регулировании сервисов беспроцентной рассрочки. Законопроект наделяет ЦБ полномочиями регулировать деятельность BNPL-сервисов, осуществлять контроль и надзор за соблюдением ими законодательства, собирать их отчетность, а также вести реестр операторов сервиса рассрочки. Согласно документу, максимальный срок рассрочки с 1 декабря 2025 года (дата вступления в силу закона) составит 6 месяцев, а с 1 декабря 2027 года не сможет превышать 4 месяца.

Максимальный лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных в бюро кредитных историй (БКИ) в законопроекте установлен в размере 15 тыс. рублей. Если сумма превысит этот порог, то оператор будет обязан направить информацию в БКИ. Участники рынка считают, что эта сумма слишком маленькая, и просили депутатов повысить планку до 60 тыс. рублей.

"Начиная с определенной суммы передавать информацию в БКИ нужно. По нашему мнению, (мы проводили специальный технологический анализ) делать это не сложно. А в законопроекте (...) планируется, что это будет 15 тыс. рублей как база, у правительства по согласованию с ЦБ будет возможность увеличивать эту сумму, например, до 60 тыс. рублей. То есть мы дальше уже в динамике будем смотреть", - заявил Мамута на конференции Банка России по клиентоцентричности и применению искусственного интеллекта для улучшения клиентского опыта.

"Мы предлагаем, чтобы у правительства РФ была возможность по согласованию с Банком России увеличить максимальную сумму до 60 тыс. рублей", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.