Правительство скоро представит позицию по определению максимальной суммы рассрочки

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект о регулировании сервисов беспроцентной рассрочки концептуально поддержан, осталось решить вопрос определения предельной суммы рассрочки, заявил на совещании в Совете Федерации статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Концептуально законопроект поддержан. В части рассрочек есть вопрос по порядку определения предельной суммы рассрочки, правительство определится с позицией в ближайшее время, до конца года точно", - сказал он.

Банк России также поддерживает этот законопроект, сказал статс-секретарь, зампред ЦБ Алексей Гузнов. "Возражений нет, те предложения, которые сформулировал Николай Андреевич (Журавлев, вице-спикер Совета Федерации - ИФ), поддерживаются Банком России, у нас согласован проект отзыва правительства. Надеемся, что в ближайшее время он будет направлен в Думу", - отметил он.

Николай Журавлев на совещании заявил, что законопроект о регулировании рассрочки пока находится на рассмотрении в Госдуме без движения, поскольку нет отзыва правительства.

"Ключевое требование - это обязанность передавать данные о договоре на сумму свыше 15 тыс. рублей в бюро кредитных историй. Указанная сумма отсечения позволяет, с одной стороны, сохранить простой порядок выдачи рассрочек на недорогие повседневные товары, с другой стороны, нивелировать возникающие потребительские и экономические риски нерегулируемого рынка, включая бесконтрольную закредитованность. Звучат предложения об увеличении этого минимального порога. Дмитрий Юрьевич (Григоренко, вице-премьер - ИФ), важно понимать, что если мы это сделаем, все остальное кредитование, включая банковское, микрофинансовое, уйдет в эту нерегулируемую зону и будет носить лавинообразный характер", - заявил Журавлев.

Законопроект № 689381-8 о регулировании сервисов беспроцентной рассрочки в августе в палату внесла группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о регулировании сервисов беспроцентной рассрочки. Законопроект наделяет ЦБ полномочиями регулировать деятельность BNPL-сервисов, осуществлять контроль и надзор за соблюдением ими законодательства, собирать их отчетность, а также вести реестр операторов сервиса рассрочки. Согласно документу, максимальный срок рассрочки с 1 декабря 2025 года (дата вступления в силу закона) составит 6 месяцев, а с 1 декабря 2027 года не сможет превышать 4 месяца.

Максимальный лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных в бюро кредитных историй (БКИ) в законопроекте установлен в размере 15 тысяч рублей. Если сумма превысит этот порог, то оператор будет обязан направить информацию в БКИ. Участники рынка считают, что эта сумма слишком маленькая, и просили депутатов повысить планку до 60 тысяч рублей.

Предполагается, что правительство по согласованию с ЦБ сможет устанавливать максимальную сумму на приобретение товаров в рассрочку без занесения информации в кредитную историю до 60 тысяч рублей, сообщил в ноябре руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.