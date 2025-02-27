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Минюст зарегистрировал приказы об индексации оптовых цен на газ в 2025 году на 10,3%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции зарегистрировало приказы ФАС от 13 декабря 2024 об индексации регулируемых оптовых цен на газ с 1 июля 2025 года на 10,3% для всех категорий потребителей, кроме электроэнергетических компаний и ЖКХ. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Ранее такая индексация регулируемых цен на газ была заложена в макропрогноз на 2025-2027 годы, а 11 декабря 2024 года ее одобрило своим постановлением № 1761 правительство.

Одновременно уровень индексации тарифов на газ для электроэнергетики и ЖКХ будет выравнен с ростом тарифов для остальных категорий промышленности за счет повышения с 1 июля 2025 года на дополнительные 11%, то есть с учетом общего повышения - на 21,3%. До этого для промышленности, за исключением энергокомпаний, цены на газ были проиндексированы в 1 декабре 2023 года на 10%, в середине 2024 года индексация была одинаковой и для промышленности, и для энергетики - на 11,2%, то есть разница в уровне индексации не была сглажена.

Появление в ценовом устройстве рынка третьей регулируемой цены - для энергетики - ранее сильно ударило по ликвидности биржевых торгов газом. Отдельная категория потребителей подразумевает уплату специфического размера НДПИ, что невозможно дифференцировать в условиях анонимности биржевой торговли. В результате "Газпром" почти полностью прекратил участие в торгах газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Газпром Минюст ФАС правительство
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