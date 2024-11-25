Нефть Brent подешевела до $74,74 за баррель

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в понедельник после уверенного подъема по итогам предыдущей недели.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 по московскому времени составляет $74,74 за баррель, что на $0,43 (0,57%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,94 (1,3%), до $75,17 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,43 (0,6%), до $70,81 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,14 (1,6%), до $71,24 за баррель.

За неделю международный бенчмарк прибавил 5,8%, североамериканский - 6,4%. В обоих случаях рост стал максимальным с начала октября.

Поддержку котировкам на минувшей неделе оказала геополитическая напряженность, однако, по мнению аналитиков Sevens Report Research, "это не тот фактор, влияние которого будет длиться бесконечно".

В ближайшее воскресенье рынок ждет министерскую встречу ОПЕК+. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, страны-участницы сделки оценивают ситуацию на мировом нефтяном рынке как сбалансированную, а решения, которые примут на встрече, будут направлены "в первую очередь на стабильную ситуацию на рынке".

Между тем Казахстан снизит добычу нефти по итогам 2024 года до 88,4 млн тонн из-за ремонтов на крупнейших месторождениях и обязательств перед ОПЕК+, заявил министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев. Ранее планировалось добыть 90,3 млн тонн.