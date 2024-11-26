Brent подорожала до $73,28 за баррель

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно растут утром во вторник, пытаясь немного отыграть падение по итогам прошлой сессии, вызванное снижением геополитических рисков на Ближнем Востоке.

К 8:10 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,27 (0,37%), до $73,28 за баррель. За предыдущую сессию Brent подешевела на $2,16 (2,9%), до $73,01 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,24 (0,35%), до $69,18 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $2,3 (3,2%), до $68,94 за баррель.

СМИ сообщают, что Израиль и Ливан близки к заключению соглашения о прекращении огня. По данным израильского телеканала Kan, соглашение предусматривает среди прочего отвод израильских войск и отрядов "Хезболлы" с юга Ливана. Кроме того, Вашингтон гарантировал, что Израиль сможет предпринимать военные действия, если "Хезболла" нарушит соглашение.

США продолжают усилия по достижению соглашения о прекращении огня между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболла", сообщил 25 ноября представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, добавив, что за последние дни сторонам удалось "достичь значительного прогресса на пути к заключению соглашения".

Падение цен на нефть в понедельник стало следствием "снижения наценки с учетом риска, связанного с войной на Ближнем Востоке", отметил Майкл Линч из Strategic Energy & Economic Research.

"Разговоры о перемирии в Ливане в сочетании со сдержанной позицией Ирана означают, что вероятность перебоев поставок, намеренного или случайного, сильно сократилась", - сказал он MarketWatch.