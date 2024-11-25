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Чистая прибыль SFI по МСФО за 9 месяцев выросла на 16%, до 19,3 млрд рублей

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй") за девять месяцев 2024 года получил чистую прибыль по МСФО на уровне 19,3 млрд рублей против 16,6 млрд рублей годом ранее, сказано в отчете компании.

Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход 33,455 млрд рублей против 28,5 млрд рублей годом ранее.

Активы холдинга выросли до 371,7 млрд рублей c 312 млрд рублей на 31 декабря прошлого года.

Капитал на отчетную дату составил 110 млрд рублей против 80,7 млрд рублей на конец 2023 года.

Чистая прибыль SFI в третьем квартале сократилась до 4,1 млрд рублей с 5,6 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года.

ПАО "ЭсЭфАй" - публичный инвестиционный холдинг. Ему принадлежит 87,5% лизинговой компании "Европлан", 49% в страховой компании ВСК, 10,4% ритейлера "М.Видео".

SFI ЭсЭфАй ВСК Европлан М.Видео
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