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Акционеры ЛК "Европлан" утвердили дивиденды за девять месяцев в 50 руб. на акцию

В заголовке и первом абзаце исправлено название компании.

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры лизинговой компании "Европлан" на собрании 4 декабря утвердили выплату дивидендов за девять месяцев 2024 года в размере 50 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 6 млрд рублей.

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 15 декабря 2024 года.

Дивидендная политика компании предусматривает выплаты не реже одного раза в год. Целевой уровень дивидендных выплат по итогам отчетного года может составлять не менее 50% чистой прибыли по МСФО в зависимости от прогнозных темпов роста бизнеса и достаточности капитала.

Чистая прибыль "Европлана" по МСФО в январе-сентябре 2024 года составила 11,3 млрд рублей, что на 6,3% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (10,6 млрд рублей).

Уставный капитал ПАО "ЛК "Европлан" состоит из 120 млн обыкновенных акций.

Основным акционером компании является инвестхолдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции"), которому принадлежит 87,5% акций. В свободном обращении (free float) находятся 12,5% акций компании.

Совет директоров SFI рекомендовал внеочередному собранию акционеров, назначенному на 11 декабря, принять решение о выплате дивидендов за девять месяцев 2024 года на сумму 10,9 млрд рублей. Эти выплаты обеспечиваются поступлениями дивидендных выплат от дочерних и зависимых обществ.

"Европлан" был создан в 1999 году. Компания специализируется на лизинге легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники.

Европлан SFI
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