Macy's отложит публикацию квартального отчета из-за выявления ошибок в учете

Компания выяснила, что сотрудник намеренно внес неточные записи в бухгалтерию, чтобы скрыть миллионные расходы на доставку

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Американская сеть универмагов Macy's Inc. откладывает публикацию отчетности за третий финансовый квартал из-за выявления неверных записей в бухгалтерских документах.

Как говорится в пресс-релизе Macy's, проблема была обнаружена в период подготовки отчета за квартал, завершившийся 2 ноября.

Компания инициировала независимое расследование, в результате которого установила, что "один из сотрудников, отвечавших за учет расходов на доставку небольших отправлений, намеренно внес ошибочные записи в бухгалтерские документы, чтобы скрыть от $132 млн до $154 млн совокупных расходов на доставку в период с четвертого квартала 2021 фингода до третьего квартала текущего фингода", отмечается в пресс-релизе.

Общие расходы на доставку Macy's в этот период составили порядка $4,36 млрд.

"Признаков того, что неверные записи каким-либо образом повлияли на деятельность компании по управлению денежными средствами или на платежи поставщикам, нет", - отмечают в Macy's. Сотрудник, ответственный за нарушения, более не работает в компании.

Macy's, которая должна была обнародовать отчетность 26 ноября, откладывает ее публикацию, чтобы завершить расследование. Компания рассчитывает представить отчет за третий финквартал к 11 декабря.

По предварительным данным, опубликованным 25 ноября, выручка Macy's в третьем финквартале снизилась на 2,4%, до $4,742 млрд, сопоставимые продажи также уменьшились на 2,4%. Опрошенные FactSet эксперты в среднем прогнозируют квартальную выручку компании на уровне $4,72 млрд и ожидают снижения сопоставимых продаж на 2,3%.