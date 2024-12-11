Ритейлер Macy's сократил квартальную чистую прибыль на 30%

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Американская сеть универмагов Macy's Inc. зафиксировала более чем 30%-ное снижение чистой прибыли в третьем квартале 2024 финансового года при 3%-ном уменьшении выручки.

За квартал, который завершился 2 ноября, чистая прибыль компании составила $28 млн против $41 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $0,1 с $0,15.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,04 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $0,03 на акцию.

Квартальная выручка Macy's сократилась до $4,9 млрд с $5,04 млрд. Продажи магазинов компании уменьшились на 2,4%, до $4,7 млрд, сопоставимые продажи также снизились на 2,4%.

Macy's отложила публикацию отчетности, которая должна была выйти 26 ноября, из-за выявления неверных записей в бухгалтерских документах. В конце ноября компания сообщила, что инициированное ею независимое расследование выявило, что "один из сотрудников, отвечавших за учет расходов на доставку небольших отправлений, намеренно внес ошибочные записи в бухгалтерские документы, чтобы скрыть от $132 млн до $154 млн совокупных расходов на доставку в период с четвертого квартала 2021 фингода до третьего квартала текущего фингода".

11 декабря Macy's подтвердила, что выявленные нарушения не имеют существенного влияния на ее отчеты за прошлые периоды.

Компания понизила прогноз скорректированной прибыли на текущий финансовый год до $2,25-2,5 на акцию с ожидавшихся ранее $2,55-2,9 на акцию, повысив при этом годовой прогноз выручки до $22,3-22,5 млрд с $22,1-22,4 млрд.