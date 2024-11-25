Глава МКБ Каторжнов покинул кредитную организацию

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Председатель правления Московского кредитного банка (МКБ) Николай Каторжнов покинул кредитную организацию.

Как говорится в сообщении МКБ, набсовет банка принял решение прекратить полномочия председателя правления 25 ноября, временно исполняющий обязанности главы кредитной организации появится с 26 ноября. Имена топ-менеджеров в сообщении МКБ не раскрыты.

Каторжнов принял решение покинуть МКБ по собственному желанию, его заменит один из действующих руководителей банка, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. "Это обеспечит преемственность, стратегия развития МКБ останется неизменной, изменений в команде также не будет", - отметил собеседник агентства.

МКБ Каторжнов возглавил в июне 2022 года. Он сменил на этом посту Владимира Чубаря, руководившего банком десять лет. Каторжнов в феврале 2021 года занял пост первого зампреда правления МКБ.

МКБ – основной финансовый актив концерна "Россиум". В октябре 2024 года Роман Авдеев, долго считавшийся основным владельцем "Россиума", передал свою долю в концерне структурам Сергея Сударикова (по последним раскрытым данным, он был одним из основных бенефициаров группы "Регион").

Каторжнов был миноритарием "Россиума". Подконтрольная ему компания Lunaray Investments Ltd. получила 9,9% "Россиума" в сентябре 2017 года. Концерн давно не раскрывал структуру владельцев.

Московский кредитный банк по итогам третьего квартала 2024 года занимал 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".