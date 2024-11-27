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Назначен и.о. предправления Московского кредитного банка

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности председателя правления Московского кредитного банка (МКБ) назначен зампред правления кредитной организации Максим Коржов, сообщил МКБ.

Он сменил на этом посту Николая Каторжнова, возглавлявшего банк с июня 2022 года.

"Николай Каторжнов обратился к наблюдательному совету с просьбой освободить его от должности председателя правления. Решение Николая связано с личными обстоятельствами, не сочетающимися с уровнем нагрузки на этой должности", - отмечает МКБ.

Предполагается, что Каторжнов продолжит работу в МКБ как советник по вопросам, связанным с развитием международного бизнеса и внешнеэкономической деятельности.

Коржов сейчас в должности зампреда правления курирует взаимодействие с корпоративными клиентами. Он работает в МКБ с 2019 года, стоял у истоков создания корпоративно-инвестиционного блока банка.

"Стратегия развития МКБ как универсального финансово-кредитного института остается неизменной. Банк продолжит развивать все основные направления своего бизнеса: корпоративно-инвестиционное, малый и микробизнес, розницу и private banking", - подчеркивается в сообщении.

МКБ - основной финансовый актив концерна "Россиум". В октябре 2024 года Роман Авдеев, долго считавшийся основным владельцем "Россиума", передал свою долю в концерне структурам Сергея Сударикова (по последним раскрытым данным, он был одним из крупнейших бенефициаров группы "Регион").

Каторжнов был миноритарием "Россиума". Подконтрольная ему компания Lunaray Investments Ltd. получила 9,9% "Россиума" в сентябре 2017 года. Концерн давно не раскрывал структуру владельцев.

Московский кредитный банк по итогам третьего квартала 2024 года занимал 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

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