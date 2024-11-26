Поправки о изменении расчета Urals для налогов прошли II и III чтение

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и сразу в третьем чтениях поправки в Налоговый кодекс, предполагающие изменение методики расчета цены на нефть Urals, используемой для расчета нефтяных налогов, а также ряд изменений в расчет топливного демпфера и обратного акциза по нефтяному сырью, этану и СУГ (сжиженный углеводородный газ).

Новая методика расчета цены нефти для исчисления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) предполагает учет стоимости российской нефти в российских, а не зарубежных портах, и включение не только западных, но и восточных портов.

Раньше для исчисления НДПИ бралась котировка, публикуемая агентством Argus, российской нефти сорта Urals в портах Приморск, Усть-Луга и Новороссийск, увеличенная на $2 за баррель (историческая средняя стоимость транспортировки до европейских портов, которые с декабря 2022 года закрыты для российской нефти).

Теперь котировка Urals для налогов будет определяться как средневзвешенная цена, определяемая как средняя величина котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженного на коэффициент 0,78, и котировки ESPO blend FOB Kozmino, умноженного на коэффициент 0,22.

Сорт нефти ESPO отгружается из порта Козьмино и является премиальным по сравнению с Urals.

В пакете материалов по поддержке нефтепереработки донастроен демпфирующий механизм, который используется для стабилизации цен на топливо. Сейчас демпферные выплаты обнуляются, если хотя бы один из видов топлива (бензин или дизельное) превысил на бирже индикативный уровень цен. Поправки уточняют, что обнуляться будет демпфер только по тому виду топлива, по которому допущено превышение цены.

Из-за введения санкций в отношении российской нефтепереработки и нефтегазохимии компании столкнулись с задержками ввода мощностей, которые они строят в рамках соглашений с Минэнерго - за это они имеют право на возврат акциза по сырью.

Заключались два вида соглашений - в 2019 году было 9 соглашений о модернизации, которые давали право на возврат акциза на нефтяное сырье при выполнении одного из двух условий: производство бензина класса 5 в объеме не менее 10% от объема переработки или инвестирование с 1 июля 2014 года по 1 января 2026 года не менее 60 млрд руб.

В 2021 году были подписаны инвестиционные соглашения, которые давали право на инвестиционную надбавку к обратному акцизу в размере 30% (Кинв) также при выполнении соглашений.

В НК вносятся поправки в законодательство, которые позволят изменить соглашения по модернизации и инвестсоглашения и продолжать получать выплаты.

Так, для соглашений, по которым предполагалось увеличение производства бензина класса 5 до 10% от объема переработки, продлевается срок внесения изменений на год - до 1 июля 2025 года. При этом такое инвестсоглашение может быть расторгнуто, если выпуск бензина класса 5 не достиг 10% только с 2029-2031 годов, а не 2026-2028 годов, как предполагалось по закону изначально. Обратный акциз продолжает выплачиваться до 2028 года. Но чтобы стимулировать быстрее проводить модернизацию, если НПЗ не достигнут выпуска бензина класса 5 до 10%, в 2026 году величина акциза будет составлять 66%, в 2027 году - 33%.

Также вносятся изменения в расчет инвестнадбавки к обратному акцизу по инвестсоглашениям о модернизации НПЗ (Кинв). По текущему законодательству, если компания не инвестировала с 2020 по конец 2026 года 50 млрд рублей, Кинв отменяется (исключение, если первоначальная стоимость основных средств с июля 2014 по конец 2026 г. оказалась выше 130 млрд рублей). Также Кинв переставала выплачиваться с 2031 года.

Согласно принятым изменениям, если затраты инвестора с января 2019 года оказались менее минимальной из двух величин - 50 млрд рублей или совокупной суммы Кинв, исчисленной за все предшествующие налоговые периоды с начала ее применения, то в 2025-2028 годах Кинв не начисляется. Но ее можно получать с 2031 года столько налоговых периодов, сколько она не начислялась за указанный период. Компании, которые инвестировали 100 млрд рублей и ввели мощности до конца 2028 года, могут продолжать получать эту инвестнадбавку и с 2033 года.

Как пояснял замминистра финансов Алексей Сазанов, удлиняя сроки предоставления инвестнадбавки, вводятся ограничения, что объем инвестиций по инвестиционным соглашениям не может быть менее, чем объем полученной инвестиционной надбавки.

"По большому счету, это чтобы было целевое использование инвестиционной надбавки, которую получают НПЗ. Также на 2031-2032 годы продлевается действие инвестнадбавки для тех соглашений, по которым сумма инвестиций превысит 100 млрд рублей", - добавил он.

Также Минфин предлагает на год продлить возможность внесения изменений в соглашения о модернизации заводов по переработке этана и сжиженных углеводородных газов (СУГ) - теперь это можно сделать до 1 января 2026 года, и также на год продлевается необходимость инвестирования 65 млрд рублей - до конца 2028 года, что обуславливает получение обратного акциза.