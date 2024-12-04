Минэкономразвития назвало цену Urals в ноябре для расчета НДПИ - $63,48/баррель

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Минэкономразвития опубликовало средний уровень цены нефти Urals за ноябрь 2024 года, которая будет применяться для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по нефти - $63,48/баррель.

Это совпало с расчетами "Интерфакса", опубликованными в начале недели.

В апреле, сообщало Минэкономразвития, цена Urals, которая использовалась для расчета НДПИ, - $74,98 за баррель, в мае - $67,37 за баррель, в июне - $69,58 за баррель, в июле - $74,01/баррель, в августе - $72,07/баррель, в сентябре - $63,57/баррель, в октябре - $64,72/баррель.

С января 2024 года цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух -"Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) с определенным дисконтом ($20 за баррель на 2024 год) или котировка Urals в российских портах (считается по котировкам Argus) плюс стоимость транспорта до европейских. Стоимость транспорта устанавливается по методике ФАС (берутся данные Argus, методика пока не утверждена), а если ее не будет, то $2 за баррель.

С января 2025 года методика поменяется.