"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Niva Travel с подушками безопасности и системой ЭРА-ГЛОНАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей Lada Niva Travel с подушками безопасности и системой "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщила компания во вторник.

"Водительская фронтальная подушка безопасности и полнофункциональная система вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" устанавливаются на все комплектации Lada Niva Travel, начиная с базовой версии Classic. В комплектации Comfort и выше автомобили дополнительно оборудуются и пассажирской фронтальной подушкой безопасности", - сказано в сообщении.

Одновременно на Lada Niva Travel появилось более современное трехспицевое рулевое колесо, добавили в компании.