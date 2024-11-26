Banco BPM отклонил предложение о своей покупке со стороны UniCredit за 10 млрд евро

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Итальянский Banco BPM отклонил предложение о своей покупке со стороны UniCredit за 10,1 млрд евро, пишет Financial Times.

"По мнению совета директоров, условия предложения не отражают рентабельность BPM и его потенциал к дальнейшему росту", - приводит газета заявление банка.

Совет директоров BPM также считает, что сделка приведет к исчезновению его бренда и значительному ослаблению конкуренции как в розничном, так и в корпоративном сегменте итальянского рынка банковских услуг.

Член совета Мауро Паолони назвал предложение UniCredit враждебным.

UniCredit в понедельник предложил всем акционерам BPM по 175 своих новых акций за 1 тыс. акций BPM. В пятницу бумаги UniCredit стоили 38,0411 евро за штуку, BPM - 6,626 евро.

BPM назвал оценку своего бизнеса в рамках предложения UniCredit "совершенно необычной". Совет директоров банка отметил, что цена сделки всего на 0,5% выше пятничных котировок и на 7,6% ниже котировок в понедельник, когда они подскочили более чем на 5% после новостей о предложении.

Акции UniCredit дешевеют на 0,1% на торгах во вторник, Banco BPM - на 0,5%.

UniCredit - второй по размеру банк Италии (после Intesa Sanpaolo), Banco BPM - четвертый.