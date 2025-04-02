ЕЦБ разрешил Credit Agricole увеличить долю в Banco BPM до 19,9%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Credit Agricole получил от Европейского центрального банка разрешение на увеличение доли в итальянском Banco BPM до 19,9%, сообщает сайт французского банка.

Сейчас Credit Agricole владеет 9,9% акционерного капитала Banco BPM через финансовые инструменты.

Французский банк намерен реализовать свое право на физическую поставку акций по принадлежащим ему деривативам, в результате чего его доля в Banco BPM будет составлять 19,8%. Для сделки также требуется одобрение Банка Италии.

Увеличение доли в Banco BPM соответствует стратегии Credit Agricole в качестве долгосрочного инвестора и партнера итальянского банка, говорится в пресс-релизе.

С начала 2025 года капитализация Credit Agricole увеличилась на 27,2% - до 51,2 млрд евро, капитализация Banco BPM повысилась на 20,6% и составляет 14,4 млрд евро.