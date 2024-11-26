В РФ отложили финансирование второго этапа проекта системы климатического мониторинга

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Финансирование второго этапа реализации проекта по формированию российской системы климатического мониторинга отложено. Об этом сообщила директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития России Ирина Петрунина.

"К сожалению, не все удалось, как мы хотели, потому что финансирование второго этапа ВИП ГЗ (важнейший инновационный проект государственного значения - ИФ) на сегодняшний день отложено. Мы продолжаем работу с правительством РФ для того, чтобы максимально быстро выйти из этой небольшой кризисной финансовой ситуации, поскольку значимость ВИП ГЗ и результативность этой деятельности мы уже все ощутили", - сказала Петрунина в ходе заседания комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию.

Позже в ходе заседания выступил специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы было прервано финансирование. Если невозможно в полном объеме (обеспечить финансирование - ИФ), нужно хотя бы в минимальных размерах, как минимум для поддержки коллективов, для поддержания тех процессов, которые контрпродуктивно прерывать", - подчеркнул он, отметив, что речь идет прежде всего о процессах наблюдения за экосистемами.

"Тем более нужно понимать, что все результаты, которые мы получаем от ВИП ГЗ, они практически все применимы в целом для отраслей. И еще более важно, учитывая, что мы приняли 6 статью (Парижского соглашения - о международном углеродном рынке - ИФ). Те данные, которые мы получаем в рамках работы по ВИП ГЗ - методики, стандарты, технологические решения, это все экспортные позиции, это все то, что будет обслуживать 6 статью, особенно природно-климатические проекты", - добавил Эдельгериев.

Председатель комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Андрей Мельниченко уточнил журналистам, что реализация первого этапа ВИП ГЗ обошлась примерно в 10 млрд рублей, затраты на второй оцениваются в 28 млрд рублей.

ВИП ГЗ "Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ" был утвержден правительством РФ в ноябре 2022 года. Предполагается, что система будет аккумулировать данные о концентрации климатически активных веществ в атмосфере, их влиянии на глобальный и региональный климат. Данные станут основой для дальнейших управленческих решений в области ограничения выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата. Получаемые данные будут отражаться в национальной климатической отчетности (кадастр парниковых газов, двухгодичные доклады, национальные сообщения и т.п.) для международного признания.

Как сообщалось, результаты реализации проекта позволили разработать национальные коэффициенты пересчета экономических и экосистемных показателей в выбросы парниковых газов. Их применение обнаружило, что нетто-выбросы парниковых газов в РФ на 34% ниже, чем считалось ранее (на основе коэффициентов ООН). Отмечалось, что в связи с выявленным уточнением экономия на декарбонизации в ценах 2021 года для бюджета РФ составит 3 трлн рублей, для всей экономики РФ - 4,5 трлн рублей.

Петрунина отметила также, что результаты реализации первого этапа ВИП ГЗ были представлены на COP29 в Баку и "пользовались большим интересом у зарубежных экспертов, в том числе у наших партнеров из стран БРИКС".