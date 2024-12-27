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"СИБУР" погасил углеродный след участия российской делегации в COP29

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - "СИБУР" компенсировал углеродный след участия российской делегации в международной конференции ООН по климату (COP29), состоявшейся в ноябре в Азербайджане, сообщает пресс-служба компании.

"Это первая углеродно-нейтральная делегация с подтвержденной международной верификацией за все годы существования конференции. Ее углеродный след составил 970 тонн в CO2-экв. Погашение прошло за счет углеродных единиц, полученных в результате реализации климатического проекта по повышению энергоэффективности на "Сибур-Нефтехиме". Углеродные единицы списаны со счета компании в российском реестре", - говорится в сообщении.

Расчеты углеродного следа провела компания "Кепт", верификацию заявления об углеродной нейтральности - международная "ТЮФ Аустрия".

Согласно сертификату углеродной нейтральности, при оценке углеродного следа учитывались прочие косвенные выбросы (Scope 3): от транспорта, использованного российскими участниками, чтобы добраться до места проведения конференции (самолет, с допущением, что часть участников летели в Баку не из Москвы, а из более отдаленных городов России), от проживания в гостиницах (одной из самых отдаленных от места проведения, все 14 дней конференции), а также от внутригородских поездок участников на такси и автобусах-шаттлах (от/до аэропорта и от/до места проведения конференции).

Отмечается, что расчет производился почти на тысячу человек.

Азербайджан Баку ООН СИБУР Кепт Сибур-Нефтехим COP29
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