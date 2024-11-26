Прирост средств юрлиц в российских банках в октябре замедлился до 1,5%

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Средства юрлиц в российских банках в октябре продолжили активно расти, увеличившись за месяц на 1,5% - до 58,5 трлн рублей (в сентябре рост составил 1,8%), говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Рублевые остатки на счетах компаний в октябре выросли на 1,1 трлн рублей (+2,4%). Ряд банков предлагали привлекательные ставки по депозитам юрлиц, в том числе для улучшения норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ), отмечает регулятор.

Компании размещали средства в основном на сроки до 30 дней, избегая более длительных сроков в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий, подчеркивает ЦБ.

Средства юрлиц в валюте в октябре снизились на 261 млрд рублей в рублевом эквиваленте (-2,4%).

Средства населения в октябре выросли на 1,3% (+0,7 трлн рублей) - до 52,9 трлн рублей (соответствует темпу прироста в сентябре).

Увеличились только рублевые остатки на счетах населения - на 768 млрд рублей, или на 1,6%. Средства в валюте продолжили сокращаться - за месяц снились на 93 млрд рублей в рублевом эквиваленте, или на 2,4%.

При этом рублевые средства выросли только на срочных вкладах (+1,444 трлн рублей, +4,4%).

Остатки на текущих счетах физлиц в октябре уменьшились на 675 млрд рублей (или на 4,5%).

С начала 2024 года средства населения выросли на 7,4 трлн рублей (+16,3%), что более чем в 2 раза превышает результат за тот же период прошлого года (+3,6 трлн рублей, +9,6%), отмечает Банк России.

Объем средств на счетах эскроу в октябре сократился на 67 млрд рублей (снижение на 1,0% после роста на 0,5% в сентябре), что связано с увеличением их раскрытия (по предварительным данным, 427 млрд рублей после 367 млрд рублей в сентябре). При этом объем продаж жилья замедлился по сравнению с первым полугодием 2024 года, что ослабило приток средств на счета эскроу, подчеркивает регулятор.

Госсредства в банках в октябре выросли на 0,6 трлн рублей (+4,5% после +1,7% в сентябре) и составили 14,2 трлн рублей. Приток обеспечили средства субъектов РФ (+0,4 трлн рублей, +17,5%), а также средства Федерального казначейства (+0,2 трлн рублей, +2,0%), что в том числе связано с увеличением налоговых поступлений из-за уплаты квартального НДД нефтегазовыми компаниями.

Объем привлечения банками средств от ЦБ в октябре сократился на 0,5 трлн рублей (-7,7%) - до 5,8 трлн рублей, главным образом за счет сделок репо (-0,4 трлн рублей), что высвободило заложенные ценные бумаги.

Объем кредитов под залог нерыночных активов практически не изменился.