Цена нефти Brent стабилизировалась у $72,9 за баррель

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть практически не меняются утром в среду, инвесторы оценивают сигналы о сокращении запасов топлива в США и новости о перемирии между Израилем и Ливаном.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 по Москве составила $72,86 за баррель, что на 5 центов выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,2 (0,3%), до $72,81 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 2 цента, до $68,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов понизилась на $0,17 (0,3%), до $68,77 за баррель.

Израильские военные и ливанское движение "Хезболла" прекратили боевые действия рано утром в среду, заявил президент США Джо Байден. "Согласно достигнутым сегодня договоренностям, в 4 утра по местному времени (5:00 по Москве) боевые действия вдоль границы завершатся", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что длительность перемирия будет зависеть от того, что происходит в Ливане, а если "Хезболла" попытается атаковать Израиль и вновь отстроит свою инфраструктуру у границы, то последуют ответные действия.

Тем временем обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали падение запасов в стране за неделю на 5,94 млн баррелей, тогда как рынок ожидал повышения показателя на 25 тыс. баррелей, сообщает Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в 18:30 в среду.