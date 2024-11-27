Brent подешевела до $72,78 за баррель

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти опустились чуть ниже уровней закрытия предыдущей сессии на торгах в среду после публикации данных Министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 1,84 млн баррелей - до 428,45 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 3,31 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 416 тысяч баррелей.

Оценки Американского института нефти (API показали более резкое сокращение запасов нефти в стране за неделю - на 5,94 млн баррелей.

К 18:50 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,03 (0,04%) до $72,78 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,03 (0,04%), до $68,74 за баррель.

Внимание трейдеров также сфокусировано на новости о перемирии между Израилем и Ливаном. Кроме того, рынок ждет очередного заседания ОПЕК+, которое пройдет в это воскресенье.

Ранее Bloomberg сообщил, что ключевые страны ОПЕК+ начали дискуссии о возможной очередной отсрочке наращивания добычи нефти, запланированного на январь. По данным агентства, страны сомневаются, что ситуация на рынке позволяет увеличивать добычу с января, и могут отложить эти планы на несколько месяцев.

"Любое преждевременное наращивание добычи ОПЕК+ усилит избыток нефти на рынке", - отмечается в обзоре ING, который цитирует Market Watch.