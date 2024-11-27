Минфин РФ зафиксировал снижение поступлений налога на прибыль

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ наблюдает отрицательную динамику поступления налога на прибыль, наибольшее снижение - у "угольных" регионов и регионов, где расположены экспортно ориентированные производства, сократившие внешние поставки. Ведомство продолжит мониторить ситуацию, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"На 20 ноября поступления налога на прибыль снизились (к тому же периоду прошлого года - ИФ) на 7%, на 357 млрд рублей, если быть точным. Если посмотреть на субъекты, у кого наиболее сложная ситуация с налогом на прибыль, это Кемеровская область - минус 59%, Новгородская, Мурманская, Бурятия, Еврейская, Вологодская и так далее. Ситуация понятна. Это либо сырьевые угольные отрасли, либо те регионы, где есть предприятия экспортно ориентированные, по которым экспорт, по тем или иным причинам, сократился", - сказал он, выступая в Совете Федерации.

Министр отметил, что ведомство будет мониторить ситуацию с поступлением налога в следующем году и при необходимости помогать нуждающимся регионам. "Да, действительно, мы не ожидали, когда планировали бюджеты, когда составляли прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 годы, что произойдет снижение налога на прибыль. Посмотрим, как будет дальше ситуация развиваться, но для тех регионов, у которых есть отрицательный результат, будем анализировать ситуацию в целом с поступлением собственной налоговой базы. Потому что мы видим, что налог на прибыль снижается, но НДФЛ растет гораздо более высокими темпами и в больших объемах, чем снижение (налога на прибыль - ИФ)", - сказал он. Один из потенциальных источников поддержки тех регионов, для которых сокращение поступлений налога на прибыль особо чувствительно, - это резерв нераспределенных бюджетных дотаций, отметил Силуанов.

В целом по 2024 году министерство ожидает совокупный дефицит бюджета регионов порядка 100 млрд рублей.

В настоящее время налог на прибыль взимается по ставке 20%, из них 17 п.п. зачисляются в бюджет субъекта РФ.