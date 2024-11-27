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Матвиенко предложила подумать об очередном моратории на банкротство

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила рассмотреть возможность очередного введения моратория на банкротство.

"Может, нам надо принять дополнительные, не антикризисные, но точечные меры (...) ? Может быть, наложить мораторий надо на банкротство?" - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации в среду, добавив, что введение подобной меры в прошлом показало себя очень эффективно.

Она подняла эту тему в ходе обсуждения федерального бюджета на ближайшие три года. По ее словам, в настоящее время главная задача – чтобы доходная часть бюджета была исполнена.

"Она напряженная, коллеги. Часть дискуссии уже прошла: а что будет с налогами на прибыль, особенно с тем, что зачисляется в региональные бюджеты? А что у нас сейчас с банкротством? Много ли малых, средних предприятий и других могут находиться в стадии банкротства?" - отметила Матвиенко.

За последние годы в России дважды вводили мораторий на банкротство. В 2020 году он распространялся на компании из наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции отраслей, в 2022 году (в течение полугода начиная с 1 апреля) мораторий был более массовым: под его действие подпали граждане, ИП и все юрлица, кроме застройщиков, объекты которых включены в реестр проблемных.

Валентина Матвиенко Совет Федерации
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