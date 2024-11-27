Aurus отложил запуск производства автомобилей на бывшем заводе Toyota в Петербурге

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российский производитель люксовых автомобилей Aurus отложил запуск производства на мощностях бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге.

"До нового года остается месяц. С большой долей вероятности завод в этом году не запустят", - сказал заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Алексей Яковлев на форуме "Российский промышленник" в среду, не уточнив новые сроки запуска.

Ранее со ссылкой на тогдашнего председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилла Соловейчика сообщалось, что производство автомобилей на площадке может начаться в 2024 году.

Соглашение о сотрудничестве при создании автомобильного производства в рамках развития кластера премиального машиностроения подписали губернатор Петербурга Александр Беглов и генеральный директор юрлица проекта Aurus (ООО "Аурус") Андрей Панков в ходе ПМЭФ-2024.

В феврале СМИ со ссылкой на тогдашнего главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова сообщили о передаче бывшего завода Toyota в Петербурге производителю автомобилей Aurus. Петербургский автозавод в Шушарах, которым ранее владела Toyota, после ухода японцев принадлежит через ООО "Шушары-Авто" подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ". ФГУП также является основным владельцем Aurus (63,5%), другие совладельцы которого – арабский фонд Tawazun (36%) и ООО "Хит Моторз Рус" (0,5%).

По словам Мантурова, компания будет реализовывать производственный проект на бывшем заводе Toyota "совместно с индустриальными зарубежными партнерами".

"Там, кстати, достаточно широкая линейка будет. Как минимум, в общей сложности, четыре", - отмечал он.